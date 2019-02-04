شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 6 أشخاص وإصابة 14 آخرين فى حادث انقلاب ميكروباص بالمنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى 6 أشخاص مصرعهم، وأصيب 14 أخرين، اليوم الاثنين، إثر انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوى الشرقى المار على كمين البرشا، وتم نقلهم لمستشفى ملوى العام، التى قامت بتحويل المصابين لمستشفى أسيوط الجامعى ومستشفى المنيا .

وتلقى اللواء مجدى عامر مدير أمن المنيا، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوصول بلاغ من الدكتور إسحق إبراهيم فارس نائب مدير مستشفى ملوى العام، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة "ميكروباص"، على الطريق الصحراوى الشرقى المار على مدينة ملوى جنوبى المحافظة، أسفر عن مصرع كلا من: "جوزيف بطرس رياض، وعماد أبو العلا عيسى، ومحمد جلال محمد، وأبو بكر عبد الحميد محمد، وأبو بكر محمد أحمد، وعثمان جلال عبد الله"، جميعهم من محافظة أسيوط، وإصابة 14 آخرين، تم نقلهم جميعًا إلى مستشفى ملوى العام .

وأكد نائب مدير مستشفى ملوى العام، أنه تم نقل 6 جثث إلى مشرحة مستشفى ملوى، كما تم نقل 2 مصابين إلى مستشفى المنيا العام، و2 أخرين الى مستشفى أسيوط لخطورة حالتهم، ويتلقى 10 مصابين العلاج داخل المستشفى .