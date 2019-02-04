شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: وسائل تنظيم الأسرة وخدمات الصحة الإنجابية بالمجان لمنتفعات "تكافل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وأضافت وزيرة الصحة، أن المنتفعة ستقدم "كارت تكافل"، الذى تنفذه وزارة التضامن الاجتماعى، أثناء تلقيها الخدمة لتحصل عليها بالمجان تماماً، مع توعيتهن عن طريق مثقفات بالجمعيات الأهلية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى بشأن مجانية الوسائل، ضمن جهود وزارة الصحة والسكان لصرف وسائل تنظيم الأسرة بالمجان لـ الفئات الأكثر احتياجاً.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والسكان، إن الوزيرة وافقت على تقديم وسائل تنظيم الأسرة بالمجان لعيادات تنظيم الأسرة بـ 33 جمعية أهلية مشاركة فى مبادرة "اتنين كفاية"، موضحة أنها ستقدم فى 10 محافظات الأكثر فقراً.

وأضاف أن الوزيرة وجهت بتوافر مخزون يكفى من شهرين إلى 3 أشهر لدى تلك الجمعيات، مع تقديم دعم فني للجمعيات، والتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي للتوسع في أعداد الجمعيات المشاركة فى "المبادرة"، حتى يزيد نطاق الأسر الأكثر احتياجاً، والمستفيدات من برنامج "تكافل".

من جانبها، قالت الدكتورة سحر السنباطى، رئيس قطاع تنظيم الأسرة والسكان، إن كافة خدمات تنظيم الأسرة آمنة، وفعالة، وتقدم للمصريين بجودة عالمية، بهدف الحفاظ على صحة الأم والطفل.

وأشارت" السنباطى" إلى أنه يتم التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى لوضع إطار جغرافى لـ"2 كفاية"، حتى يتم إدراجها ضمن نطاق خطة قوافل الصحة الإنجابية التي ينفذها برنامج العيادات المتنقلة التابع لقطاع السكان وتنظيم الاسرة علي ان يتم الترويج للقوافل من خلال الجمعيات، وتفعيل نظام الإحالة لعيادات تنظيم الأسرة التابعة للقطاع.

وأضافت: "كما سيتم وضع خطة إشراف فنى ومتابعة لتقييم فريق مقدمى الخدمة بالجمعيات واحتياجاتهم التدريبية طبقا للمعايير القياسية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة وبناء عليه سيتم إدراجهم بخطة التدريب كما سيتم التنسيق لاختيار مقدمى الخدمة بعيادات تلك الجمعيات وفقا لمعايير وزارة الصحة والسكان".

وأوضحت" السنباطى" أنه سيتم تدريب مثقفات الجمعيات كما يتم تدريب الرائدات الريفيات، حتى يتسنى لهن تنفيذ الزيارات المنزلية بجودة ولضمان توحيد الرسائل الصحية التوعوية، كما سيقوم قطاع تنظيم الأسرة بإمداد الجمعيات المشاركة بالمطويات الإعلامية و"البوسترات" للترويج لمفهوم تنظيم الأسرة ولوسائل تنظيم الأسرة لضمان الاستخدام السليم.

ولفتت" السنباطى" إلى أنه تم الاجتماع مع الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، بحضور ممثلين عن "الصحة" و"التضامن"، ومديري تنظيم الأسرة ومنسقي الجمعيات من جميع المحافظات لمناقشة الخطوات التنفيذية والتكليفات المطلوب تنفيذها في الفترة القادمة فيما يتعلق بصرف وسائل تنظيم الأسرة و تقديم الدعم الفني للجمعيات المشاركة في المشروع و تدريب الأطباء ومتابعة تطبيق إجراءات مكافحة العدوي طبقا للمعايير القياسية، مضيفة: "وتم مناقشة كيفية تذليل كافة العقبات لضمان نجاح التنفيذ ."