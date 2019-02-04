اجتماع مجلس حكماء المسلمين برئاسة شيخ الأزهر وحضور البابا فرنسيس بجامع زايد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مجلس حكماء المسلمين، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وحضور البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، بجامع زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى. وبدأ اليوم الإثنين، برنامج زيارة البابا فرنسيس للإمارات باحتفال رسمى بقصر الرئاسة بأبو ظبى؛ يعقبه لقاء يجمعه مع محمد بن زايد ولى عهد أبو ظبى نائب القائد الأعلى للقوات، والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف فى مسجد زايد الكبير بأبو ظبى، كما يلقى البابا كلمة من صرح زايد المؤسس.

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