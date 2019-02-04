تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم في "عنف الطالبية" لـ3 مارس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطره، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم لاتهامه بأحداث العنف التي وقعت في منطقة الطالبية في أغسطس من عام 2014 والمعروفة بـ"أحداث عنف الطالبية" لجلسة 3 مارس المقبل.

صدر القرار برئاسة المستشار شبيب الضمراني وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلي وسكرتارية عمر عاشور.

وكانت المحكمة عاقبت متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة 4 آخرين بالسجن المشدد 15 سنة، و6 آخرين بالسجن المشدد 7 سنوات.

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين مجموعة من التهم تحريض المواطنين على التجمهر، وحيازة أسلحة نارية، والتجمهر والتحريض على العنف بالطالبية.