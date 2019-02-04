محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد أبوالنجا:
استقبل المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، اليوم الإثنين، بمقر وزارة العدل -السفير السويسري في القاهرة، بول جارنييه - ضمن سلسلة اللقاءات التي يعقدها لبحث دعم التعاون "المتبادل " في المجالين القانوني والقضائي مع دول الاتحاد الأوروبي.
وأفاد بيان صادر عن وزارة العدل اليوم، بأنه تم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون القضائي بين البلدين في مجالات الإنابة القضائية، وتنفيذ الأحكام وتبادل الأوراق القضائية، وكيفية التعاون بشأن انضمام مصر إلى "اتفاقية لاهاي " في شأن اختطاف الأطفال، والاستفادة من التجربة السويسرية في هذا الخصوص.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير العدل يبحث دعم التعاون القضائي بين مصر وسويسرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.