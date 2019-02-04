انت الان تتابع الأرصاد: ارتفاع جديد في درجات الحرارة غدا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
طقس حار
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا آخر في درجات الحرارة ليسود، غدا الثلاثاء، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية حار على باقي الأنحاء نهارا بارد ليلا، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على أغلب الأنحاء تكون رعدية أحيانا وتصل لحد السيول على مناطق من سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وتنشط الرياح الجنوبية الشرقية المثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد والمناطق المكشوفة من الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد، كما تنشط على البحر المتوسط ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
وحالة البحر المتوسط مضطربة وارتفاع الموج من مترين ونصف المتر إلى 3 أمتار والرياح السطحية جنوبية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية. بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا: المدينة: الصغرى العظمى القاهرة 16 31 طنطا 15 30 دمنهور 13 26 الإسكندرية
وحالة البحر المتوسط مضطربة وارتفاع الموج من مترين ونصف المتر إلى 3 أمتار والرياح السطحية جنوبية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية.
بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا:
المدينة: الصغرى العظمى
القاهرة 16 31
طنطا 15 30
دمنهور 13 26
الإسكندرية 13 27
بلطيم 13 26
مطروح 13 19
السلوم 13 16
سيوة 10 17
بورسعيد 16 26
دمياط 16 25
الإسماعيلية 13 31
السويس 12 28
العريش 15 29
رفح 15 26
رأس سدر 14 26
نخل 11 29
نويبع 16 27
طابا 15 25
كاترين 07 19
الطور 13 29
شرم الشيخ 19 29
الغردقة 15 28
مرسى علم 14 27
الفيوم 13 30
بني سويف 13 30
المنيا 14 30
أسيوط 14 30
سوهاج 14 32
قنا 15 33
الأقصر 15 33
أسوان 17 34
أبو سمبل 17 35
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