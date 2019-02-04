انت الان تتابع افتتاح المرحلة الأولى من المزرعة المصرية بتنزانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة
تفقد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عز الدين أبوستيت والوفد المرافق له، موقع المزرعة المصرية المشتركة مع زنزبار في منطقة بامبي، لافتتاح المرحلة الأولى من تشغيل المزرعة بالكهرباء المتولدة من الطاقة الشمسية والمتجددة بقدرة 47.5 حصان، وتطوير نظم الري بالمزرعة إلى نظم حديثة تعتمد على الري بالتنقيط، وزراعة كل المساحة طول العام بدلا من الزراعة الموسمية التي تعتمد على الأمطار، كما تفقد أهم الأنشطة التي تم تنفيذها في المزرعة المصرية المشتركة مع زنزبار ومنها الصوب لإنتاج الخضر وشتلات الفاكهة.
وتوجه بزيارة موقع إنتاج الكمبوست من مخلفات المزرعة ومنطقة الفاكهة الجديدة التي تم زراعتها كأمهات تشمل 5 أصناف مانجو وصنفي جوافة وصنفي رمان وبرتقال ويوسفي بلدي والتين، لتكون نواه لإنتاج شتلات الفاكهة للتوسع في مساحات أخرى بالمزرعة، وتنتج المزرعة أنواع متعددة من الخصر مثل البامية والباذنجان والامشيشا
وتوجه بزيارة موقع إنتاج الكمبوست من مخلفات المزرعة ومنطقة الفاكهة الجديدة التي تم زراعتها كأمهات تشمل 5 أصناف مانجو وصنفي جوافة وصنفي رمان وبرتقال ويوسفي بلدي والتين، لتكون نواه لإنتاج شتلات الفاكهة للتوسع في مساحات أخرى بالمزرعة، وتنتج المزرعة أنواع متعددة من الخصر مثل البامية والباذنجان والامشيشا والبصل والبطيخ والخيار والطماطم والفلفل الحلو والحريف، ومن المحاصيل البطاطا والذرة والسورجوم والفول السوداني، ومن الفاكهة الباباظ والجاك فروت والجوافة وفاكهة الرابوتين وغيرها من الفواكه الاستوائية.
ووجه أبوستيت، بزيادة حجم التعاون مع دولة زنزبار وذلك بإدخال نشاط الاستزراع السمكي والإنتاج الداجني وتأسيس مركز دولي للتدريب بمقر المزرعة لتدريب الكوادر والشباب الزنزباري وطلاب الجامعات وصغار المزارعين علي الأنشطة المختلفة في المجال الزراعة.
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