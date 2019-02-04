شكرا لقرائتكم خبر عن «السويدي» يستقبل وفد لجنة الطاقة بالبرلمان الألماني (تفاصيل اللقاء) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب طلعت السويدى، رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب، إن حجم التبادل التجارى بين مصر وألمانيا وصل إلى 641 مليون دولار في العام بواقع ألف و100 مشروع في مختلف القطاعات، داعياً زيادة جحم التبادل بين البلدين ليصل لمليارات الدولارات السنوية.

جاء ذلك خلال لقاء تم، الاثنين، بمقر اللجنة بمجلس النواب، بحضور وفد لجنة الطاقة بالبرلمان الألماني «البوندستاج».

وعرض «السويدى» اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المصرية مع اليونان وقبرص، وقال إنها كانت سببا في العديد من الاكتشافات في مجال الغاز خلال الفترة الأخيرة، مما كان له دور كبير في تحقيق الاكتفاء الذاتى وفى القريب العاجل سيتم تصدير الغاز بالإضافة للكميات التي يتم تداولها بمنطقة قناة السويس.

وأشار رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب إلى أن هناك تعاونا بين مصر وألمانيا في العديد من المجالات ومنها على سبيل المثال منظومة تدوير القمامة والماكينات الألمانية التي سيتم الاعتماد عليها في هذا الصدد، ومشاركتها في رعاية مستشفى سرطان الأطفال، ومشروع الزعفرانة، والاستفادة من طاقة الرياح في توليد الطاقة الكهربائية، إلى جانب مشاركتهم في إحلال وتجديد مولدات السد العالى.

من جانبه، قال رئيس لجنة الطاقة الألماني إن بلده لديها أفضل خبرات يمكن الاستفادة منها في إنتاج الطاقة المتجددة والنظيفة، وطلب التعرف على مستقبل إمداد وتوصيل الطاقة المتجددة والنظيفة في مصر، مشيراً إلى أن بلاده حريصة على توليد طاقة نظيفة من الرياح والشمس في مصر، ينتج عنها نتيروجين يمكن الاستفادة منه في مجالات أخرى.

ورد السويدي أنه بعد تحرير سعر المواد البترولية وإصدار قانون لحماية المستهلك وقانون تنظيم سوق الغاز سيجعل من الغاز منتجاً حراً، يمكن تداوله بسهولة عبر مصر عن طريق أية شركات عالمية يمكن أن تشتري الغاز من أي جهة وتصدره لأي جهة أخرى من خلال مصر، وستستفيد مصر فقط من رسوم المرور واستخدام الأنابيب المصرية.

وأوضح السويدي أن موقع مصر يجعلها من أفضل المواقع في العالم لإنتاج الطاقة من الرياح أو الشمس، وتصدير هذه الطاقة لأي مكان في العالم لوجودها في منتصف العالم.