شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: دفع مصروفات المدارس الحكومية من خلال منافذ «فوري» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تعمل على تفعيل الشمول المالي تيسيرًا على المواطنين وتطبيق الدفع الإلكتروني بماكينات الصراف الآلي ومنافذ الدفع الإلكتروني مع شركة «فوري» اختياريا لأولياء الأمور من خلال الرقم القومي لسداد مصروفات المدارس الحكومية لمدة 3 سنوات.

وأضاف «شوقي» خلال مؤتمر صحفي بديوان عام الوزارة، الإثنين، أنه تم تنفيذ تحصيل رسوم الأنشطة من خلال مكاتب البريد ومنافذ فوري بعيدًا عن أماكن الانتظار أو الطوابير أو الالتزام بمواعيد محددة للسداد، مشيرًا إلى أنه سيتم تعميم هذه الخدمات على المدارس التجريبية والخاصة والدولية خلال عام 2019 بدون تدخل عنصر بشري أو تعاملات ورقية.

وأكد أن استخدام التكنولوجيا أصبح أمر واقع واستخدامه سيقلل الأخطاء والوقت ،وسيتم تغيير آلية توزيع الكتب للنظام الالكتروني ترشيدا للجهد والوقت والنفقات، مشيرًا إلى أن تقليل المشكلات وتحسين مصالح الناس وترشيد وقتهم الثمين وراء تطبيق هذه الخدمة.

من جانبه، قال المهندس أشرف صبري المدير التنفيذي لشركة فوري، إن مشروع الدفع الالكتروني يعد سبقًا للمدارس الحكومية قبل الخاصة، مشيرًا إلى أن تقديم الخدمات للطلاب وأولياء أمورهم يرسخ فكرة المعرفة بالتحصيل الالكتروني وتطبيق الشمول المالي وهي خطة الدولة وخاصة أن عدد المدارس كبير جدا ويزيد من كفاءة دورة التحصيل وسرعة تنفيذها.

واوضح أنه سيتم تحصيل المصروفات بدءًا من العام الدراسي الحالي 2018-2019، ويتم تحصيل 2 -3 جنيهات فقط رسوم خدمة.