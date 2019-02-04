شكرا لقرائتكم خبر عن عمال مدارس بالقناطر يستغيثون بمحافظ القليوبية: «مقبضناش منذ 6 أشهر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استغاث عدد من عمال المدارس بإدارة القناطر الخيرية بالدكتور علاء مرزوق، محافظ القليوبية، خلال زيارته، الإثنين، لوضع حجر أساس عدد من المنشآت التعليمية والصحية بالمدينة بتكلفة 25 مليون جنيه لحل أزمتهم.

وقال العمال إنهم يعانون من «عدم صرف المكافآت ورواتبهم منذ 6 أشهر دون حل حتى الآن، حيث كلف المحافظ طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم، بحل المشكلة وإنهاء إجراءات الصرف ومخاطبة المالية لتخصيص المبالغ المطلوبة».

من ناحية أخرى، تفقد المحافظ خلال جولته مدينة القناطر الخيرية المبنى الجديد لمدرسة السيدة عائشة الابتدائية المشتركة بباسوس التابعة لإدارة القناطر الخيرية والتي تتكون من دور أرضي و٤ أدوار عليا بتكلفة 5 ملايين جنيه وتتكون المدرسة من ١٠ فصول وسيتم تسليمها في ١/٧/٢٠١٩ وتبلغ المساحة الإجمالية للمدرسة بعد التطوير ٢٢٢٠ مترا.

كما تفقد المحافظ مدرسة حسن أبوبكر الرسمية المتكاملة لغات بالقناطر (توسع عدد ١١ فصلا) بتكلفة ٥ ملايين جنيه، كما توجه سيادته أيضا لوضع حجر الأساس لمدرسة الشهيد عبدالله محمد احمد غنيم تعليم أساسي ( توسع عدد ٨ فصول) بتكلفة 4 ملايين جنيه بقرية شبرا شهاب.

واختتم المحافظ الجولة بوضع حجر الأساس لمركز طبى الخرقانية بتكلفة 11 مليون جنيه، وتقوم بإنشائه هيئة الأبنية التعليمية، ويتكون من دور أرضي ودور علوي ويحتوي على ٥ عيادات تخصصية، وتبلغ مساحة المركز ١٧٠٠ متر، وسيتم تسليمه نهاية العام الجاري.