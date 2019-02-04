شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الأرصاد»: التغيرات المناخية سبب تقلبات الطقس التي تشهدها مصر غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن ما ستعيشه البلاد، غدًا الثلاثاء، من اضطراب محتمل في حالة الطقس سببه التغيرات المناخية التي تأثر بها العالم كله.

وأضاف «عبدالعال»، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «عندما تصل درجة الحرارة في الشتاء في القاهرة 31، فذلك لا يكون إلا بسبب التغير المناخي»، لافتًا إلى أنها وصلت 33 في فبراير من العام الماضي.

وأوضح «عبدالعال» أن التغيرات المناخية ترجع إلى الاستخدام المفرط في البترول ومشتقاته، التي تسببت في غطاء من الملوثات حول الكرة الأرضية.

وأشار رئيس هيئة الأرصاد إلى أن الأرض تمتص أشعة الشمس طوال النهار ثم تقوم أثناء الليل بطردها، وبسبب هذا الغطاء تعود الحرارة للأرض مرة أخرى فيما يعرف بظاهرة الاحتباس الحراري، التي تتسبب في التغير المناخي.