شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة تستعرض التحضيرات النهائية لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت الدكتور إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، مساء أمس الأحد، وفد مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة لبحث التحضيرات النهائية الدورة الثالثة التي ستعقد خلال الفترة من 20 إلى 26 من فبراير الجاري.

وأكدت وزيرة الثقافة لوفد المهرجان الذي ضم السفيرة ميرفت التلاوي، رئيس هيئة الأمناء، ومحمد عبد الخالق، رئيس المهرجان، وحسن أبو العلا، مدير المهرجان، حرص وزارة الثقافة على خروج الدورة الثالثة بشكل مشرق خاصة أن المهرجان حقق سمعة طيبة على المستوي الدولي كما أن أسوان هذا العام تعتبر أيقونة القارة الأفريقية بعد اختيار الرئيس لها عاصمة للثقافة الأفريقية.

وأشارت الوزيرة إلى أن كافة أجهزة وزارة الثقافة ستوفر كل الدعم الممكن لنجاح المهرجان.

وعبر وفد المهرجان لوزيرة الثقافة عن شكرهم العميق لما تبذله من جهود لدعم كافة الأنشطة الفنية بصفة عامة والمهرجانات السينمائية بصفة خاصة.

واستعرض وفد المهرجان مع وزيرة الثقافة بعض ملامح حفل الافتتاح الذي تحضره الوزيرة وعدد من الشخصيات الهامة على المستويين المحلي والدولي مؤكدين أن هذه الدورة ستشهد وجود أسماء هامة في عالم السينما والمهتمين بقضايا المرأة على المستوي الدولي.

يذكر أن إدارة مهرجان أسوان السينمائي الدولي لسينما المرأة أعلنت أنها ستكرم خلال الدورة الثالثة الفنانة الكبيرة محسنة توفيق والنجمة منة شلبي، في حفل الافتتاح، و5 من الشخصيات النسائية اللاتي كان لهن اسهامات عديدة في عالم الفن السابع وهن مصممة التترات الشهيرة نوال، والمونتيرة الكبيرة ليلي فهمي، وخبراء الترجمة عايدة وعزة وعبلة أنيس عبيد أبناء رائد ترجمة الأفلام الأجنبية للغة العربية خلال حفل ختام دورته الثالثة التي تقام بدعم من وزارتي الثقافة والسياحة، وبرعاية المجلس القومي للمرأة، ونقابة السينمائيين.