شكرا لقرائتكم خبر عن «إسكان النواب» توافق على اتفاقية تطوير مصرف كيتشنر بقرض 213 مليون يورو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم الاثنين، على الاتفاقية الخاصة بمشروع مصرف كيتشنر، والتي صدرت بقرار من رئيس الجمهورية رقم 24 لسنة 2019، بشأن الموافقة على اتفاق بين الحكومة وبنك الاستثمار الأوروبي، تحصل فيه مصر على قرض بقيمة 213 مليونا و900 ألف يورو، وتم التوقيع عليه في لوكسمبورج، أكتوبر الماضي.

واستعرض النائب علاء والي، رئيس لجنة الإسكان، الاتفاقية، وطلب الجهات المعنية بضرورة إعلان الجدول الزمني لتنفيذ المشروع والمحافظات التي ستستفيد من مبلغ القرض، وهل هناك دراسة شاملة للمشروع أم لا.

ورد ابراهيم النجار، مندوب وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، أن الشركة القابضة هي الجهة المنفذة للمشروع، وقال إن الهدف من المشروع هو جمع ومعالجة مياه الصرف الصحي المنزلية وإدارة النفايات الصلبة وكذلك إعادة تأهيل البنية التحتية للمصرف.

وبعد مناقشة الاتفاقية وافقت اللجنة على الاتفاقية المعروضة.