شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم الشارقة: الله أنقذ مصر.. ونحمده على ما وصلت إليه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«أخذت من جامعة القاهرة علم الزراعة، وأخذت من مصر كلها الثقافة والعلم وهو ما انعكس على بلدي»، هكذا تحدث الشيخ سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة، عضو المجلس الأعلى لاتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة أثناء زيارته لجامعة القاهرة اليوم الاثنين بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة.

وأضاف «القاسمي»: «مصر لها فضل كبير على شخصيتي وعلى العالم العربي، وإنه يجب أن أرد الجميل بالوقوف مع مصر».

وتحدث «القاسمي» عن ذكرياته في جامعة القاهرة وقال: «رفضت دراسة الطب لأنني أحب الزراعة، فأرسلوني إلى كلية الزراعة بجامعة القاهرة، وخصصوا لي كرسي، بما يعني أنني حصلت على مكان أحد أبناء مصر، وأعطوني المعدات والميكروسكوب وبدأت الدراسة بها، وأنا بارٌ بهذه الجامعة التي أعطتني الفرصة فتعلمت فيها، وكنت قريبا من الأساتذة، وكنت أحب المسرح والكرة، خاصة في فترة المرحوم محمود عبدالآخر، عميد الكلية الذي كان ودودا».

وتابع «القاسمي»: «أنا اليوم سعيد للغاية لأني أجلس في هذا المكان، لما كنا طلبة كنا نحضر فيه خطاب الرئيس الراحل جمال عبدالناصر في مبنى القبة، وأشكركم وأشكر تجمعكم هذا للترحيب بي ولن أنسى هذه المواقف، ونشكر الأساتذة العظماء بجامعة القاهرة الذين يقدمون الفكر والتنوير لأبناء مصر والعالم العربي».

وتابع حاكم الشارقة: «نحمد الله أنه أنقذ مصر وظلت واقفة في الوقت الذي يترنح ويسقط الآخرون، ونحمد الله على ما وصلت إليه مصر وعلى نعمتها، ويومًا ما ستكون مصر قمة الدول العربية والأفريقية».