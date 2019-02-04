شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط تاجري مخدرات في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار مكنت مديرية أمن أسوان أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان من ضبط اثنين من العناصر الإجرامية لقيامهما بالإتجار في المواد المخدرة وبحوزتهما كمية من مخدرى الأفيون والبانجو وأسلحة نارية وبيضاء. أكدت تحريات ومعلومات مباحث قسم شرطة ثان أسوان قيام عاطلين مقيمين بدائرة القسم لهما معلومات جنائية مسجلة بالإتجار في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص. وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما حال تواجدهما بدائرة القسم وبحوزتهما بندقية خرطوش و3 طلقات خرطوش من ذات العيار وكمية من مخدر الأفيون وزنت 250 جراما، وكمية من نبات البانجو المخدر وزنت 6 كيلوجرامات، وسلاح أبيض «سنجة» ومبلغ مالى، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاحين للدفاع عن نشاطهما الإجرامى، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.

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