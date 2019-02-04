شكرا لقرائتكم خبر عن «شكري» يتوجه إلى أديس أبابا للمشاركة في «تمهيدية القمة الأفريقية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوجه وزير الخارجية سامح شكري، مساء الاثنين، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا للمشاركة في الاجتماعات التمهيدية للدورة الـ32 لقمة الاتحاد الأفريقي والمنعقدة خلال الفترة من 15 يناير إلى 8 فبراير 2019.

ويشارك «شكري» في اجتماعات اللجان الوزارية المقرر انعقادها يوم 6 فبراير، والتي تليها الدورة العادية الـ34 للمجلس التنفيذي على مستوى وزراء الخارجية يومي 7 و8 الجاري، على أن يليها الدورة العادية الـ32 لقمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقي يومي 10 و11 فبراير 2019.

وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في تصريحات صحفية، الإثنين، إن القمة ذات أهمية خاصة حيث ستشهد تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي لعام 2019؛ وستعمل مصر خلالها مع الأشقاء الأفارقة على عدة أولويات أبرزها التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والسلم والأمن، والإصلاح المؤسسي والمالي للاتحاد، ومد جسور التواصل الثقافي والحضاري بين الشعوب الأفريقية، فضلاً عن التعاون مع الشركاء.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية أن «شكري» سوف يترأس وفد مصر خلال اجتماعات اللجان الوزارية للاتحاد الأفريقي، التي ستناقش عدة تقارير يتم رفعها للمجلس التنفيذي. كما أن وزير الخارجية سيترأس أيضاً وفد مصر خلال اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد، حيث من المقرر مناقشة عدة موضوعات من أبرزها أنشطة الاتحاد الأفريقي وأجهزته، والوضع الإنساني في أفريقيا، وغيرها.

وأشار إلى أنه من المُنتظر أيضاً أن يجري «شكري» مباحثات ثنائية مع نظرائه الأفارقة على هامش الاجتماعات، وذلك لبحث التعاون الثنائي والقضايا الأفريقية ذات الاهتمام المشترك.