شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو معلوماتي.. طريقة تقديم شكوى في جهاز حماية المستهلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعانى كثير من المواطنين من فساد أو عدم صلاحية المنتجات بعد شراؤها بسبب غش التجار ويفشلون فى الحصول على حقوقهم مرة أخرى ، وهو الدور الذي يقوم به جهاز حماية المستهلك لحماية المستهلكين من الوقوع فريسة لجشع التجار .

ويقدم "دوت مصر" للمواطنين فيديو معلوماتى عن طريقة التقدم بشكوى لجهاز حماية المستهلك من خلال إحدى الطرق التالية:

الاتصال بالخط الساخن الخاص 19588إرسال شكواك من خلال الفاكس على رقم 0233030170التوجه لأقرب مكتب بريد لملء استمارة شكوى مجانيةإرسال شكواك إلكترونياً على[email protected]التوجه إلى مقر الجهاز بالمهندسين أو القرية الذكيةعن طريق واتس آب على رقم 01281661880تطبيق المحمول على جوجل ستور وآبل ستور ارفق صورة من فاتورة الشراء عند تقديم الشكوى