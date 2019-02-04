فيديو معلوماتي.. طريقة تقديم شكوى في جهاز حماية المستهلك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعانى كثير من المواطنين من فساد أو عدم صلاحية المنتجات بعد شراؤها بسبب غش التجار ويفشلون فى الحصول على حقوقهم مرة أخرى ، وهو الدور الذي يقوم به جهاز حماية المستهلك لحماية المستهلكين من الوقوع فريسة لجشع التجار .
ويقدم "دوت مصر" للمواطنين فيديو معلوماتى عن طريقة التقدم بشكوى لجهاز حماية المستهلك من خلال إحدى الطرق التالية:
الاتصال بالخط الساخن الخاص 19588إرسال شكواك من خلال الفاكس على رقم 0233030170التوجه لأقرب مكتب بريد لملء استمارة شكوى مجانيةإرسال شكواك إلكترونياً على[email protected]التوجه إلى مقر الجهاز بالمهندسين أو القرية الذكيةعن طريق واتس آب على رقم 01281661880تطبيق المحمول على جوجل ستور وآبل ستور ارفق صورة من فاتورة الشراء عند تقديم الشكوى
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