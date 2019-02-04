شكرى يؤكد أهمية البناء على المصالح المشتركة بين العالمين العربى والأوروبى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقى سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم الاثنين، كلمة أمام الاجتماع الوزارى العربى الأوروبى فى دورته الخامسة بالعاصمة البلجيكية بروكسل، وذلك بمشاركة الدرديرى محمد أحمد وزير خارجية السودان، وفيديريكا موجيرينى المُمثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبى، وأحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الدول العربية والأوروبية المُشاركة فى أعمال الاجتماع. وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن كلمة الوزير شكرى جاءت لتؤكد على أهمية انعقاد هذا الاجتماع لما يُمثله من منصة لتعزيز التشاور وتبادل وجهات النظر فى شأن مجمل القضايا محل اهتمام الجانبين العربى والأوروبى، بما يخدم المصالح المشتركة لكافة شعوب ودول المنطقتين، وعلى نحو يبنى بشكل فعال على الروابط التاريخية العميقة التى دائما ما جمعت بين العالمين العربى والأوروبى.

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