شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة الجنايات تحيل قضية محافظ المنوفية للاستئناف لعرضها على دائرة أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت الدائرة 17 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، اليوم، الإثنين، برئاسة المستشار جمال عبد اللاه، إحالة محاكمة هشام عبد الباسط محافظ المنوفية السابق وآخرين، بتهمة تحقيق 58 مليون جنيه كسبًا غير مشروع، إلى محكمة الاستئناف لتحديد دائرة أخرى لنظرها لوجود مانع قانونى لدى الهيئة.

عقدت الجلسة بعضوية المستشارين عبد الناصر أبو سحلى، وإيهاب بسيونى، ومحمد مصطفى، وسكرتارية صلاح مصطفى، وجاد كنعان.

وكان المستشار عادل السعيد رئيس جهاز الكسب غير المشروع، أحال هشام عبد الباسط محافظ المنوفية الأسبق وآخرين لمحكمة الجنايات، لاتهامه بالحصول لنفسه على كسب 58 مليون جنيه من خلال استغلال النفوذ.

وكشفت التحقيقات التى أجراها المستشار الدكتور محمد أيوب رئيس هيئة الفحص والتحقيق، بجهاز الكسب غير المشروع عن أن المتهم حصل لنفسه على 58 مليونًا و795 ألفًا و942 جنيهًا، بالاستيلاء بغير حق على 27 مليونًا و485 ألف جنيه من أموال المحافظة، بأن اتفق مع المتهمين الآخرين على طرح 4 عمليات تطوير ورفع كفاءة عدد من مبانٍ المحافظة، وأمر بإسناد تنفيذها إلى شركة أحد المتهمين بالأمر المباشر، بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.

كما كشفت التحقيقات عن أن المحافظ السابق حدد قيمة الأعمال بمبلغ 92 مليون جنيه فى حين لا تتعدى قيمتها الفعلية 12 مليون جنيه، بجانب تورطه فى غسل الأموال باستثمارها فى شراء العديد من الأصول العقارية والسيارات باسمه وأفراد أسرته.