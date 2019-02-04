شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلامى محمد عبد الرحمن: عودة نظام شيخ الحارة يضبط نظام الشقق المفروشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الإعلامى محمد عبد الرحمن فى وقائع الجلسة الثانية خلال فعاليات ندوة بأكاديمية الشرطة عن الشعب والشرطة فى صناعة الأمن، إن مكافحة الجريمة الارهابية والجنائية، سهلة الحل بأن تقوم الدولة بإبراز عضلاتها، فى إصدار القرارات الفاعلة، مثل قضية بيع شرائح الهواتف بدون بيانات، وتم منع البيع إلا من خلال المقار الرسمية لشركات وبتسجيل البيانات صاحب الخط.

وطالب الإعلامى خلال الندوة ، بعودة نظام شيخ الحارة ، لاحكام الرقابة على الشوارع وضبط عملية الشقق المفروشة والايجار الجديد وهو ملزم امام اجهزة الامن بتقديم البيانات عن قاطنى المنطقة لمنع استئجار الشقق المفروشة لعناصر الارهابية والجنائية واذا ابرزت الدولة عصلاتها يمكن السيطرة وهى قاعدة على ذلك .