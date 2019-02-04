شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد العمال: تخصيص منشآت المؤسسة العمالية بشبرا الخيمة لأنشطة شباب العمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب محمد وهب الله، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أهمية الاعتماد على شباب العمال فى العملية الإنتاجية التى تشهد تطورا فى المشروعات التنموية على كافة الأصعدة.

وقال وهب الله فى بيان للاتحاد: "نحن نتطلع إلى دور الشباب الذين حصلوا على نسبة 85% من المقاعد العمالية فى جميع مواقع العمل وعلينا أن نؤهل هؤلاء ورفع مهاراتهم فى جميع الأنشطة".

وأعلن وهب الله فى الاجتماع الأول لأعضاء سكرتارية شباب العمال باتحاد العمال وبحضور نواب رئيس الاتحاد العام سعيد النقيب ومجدى حسن وممدوح محمدى، عن تخصيص منشات المؤسسة الاجتماعية العمالية بشبرا الخيمة لأنشطة شباب العمال وتنمية المهارات الثقافية والرياضية والفنية.

ومن جانبه أعلن محمد ربيع عضو مجلس إدارة النقابة العامة للصحافة والطباعة ومقرر السكرتارية عن تنفيذ سلسلة من الدورات التثقيفية فى جميع المحافظات وإنشاء صفحة لهم بالموقع الرسمى للاتحاد العام وانشاء قاعدة معلومات شاملة لشباب العمال فى مواقع العمل.

وطلب أحمد عامر الغنام مقرر السكرتارية وعضو مجلس إدارة النقابة العامة للانتاج الحربى من جميع ممثلى النقابات، إعداد رؤيتهم فى الخطة المستقبلية للنشاط والتى تشمل مجالات علمية وثقافية ورياضية ليتم إقرار الخطة منتصف فبراير الحالى، لافتا إلى وجود اهتمام وتواصل بالسكرتارية مع الأجهزة السياسية والتنفيذية والتشريعية فى مصر.