شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تبحث آليات التعاقد مع معلمين جدد فى لقاء المديريات التعليمية غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، عقد اجتماع مع مديري المديريات لبحث آليات التعاقد من المعلمين الجدد، غدا الثلاثاء، وفق مسابقة التعاقدات التى تم الإعلان عنها، والتى من المقرر أن تبدأ الخميس المقبل 7 فبراير.

وقال "عمر" فى تصريحات صحفية له على هامش توقيع الوزارة برتوكول مع إحدى الشركات الخاصة لتحصيل مصروفات المدارس الحكومية إلكترونيا، إنه فور الانتهاء من الاجتماع سيتم الإعلان فورا عن تفاصيل المسابقة والأوراق المطلوبة، موضحا، أن هذه المسابقة هي تعاقدات مؤقتة لمعرفة نسبة العجز الحقيقة التي تعانى منها المدارس.

وتابع: "سوف يتم اختيار الكفاءات، وهناك مناطق لا تعاني من عجز بالمعلمين، بل تعاني من عجز في عدد الحصص نفسها".