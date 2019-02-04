شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جنايات القاهرة: عقوبة عدم إبلاغ أصحاب الإيجارات عن المستأجرين ضعيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار صبحى عبد المجيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة، إن منظومة الإيجار فى مصر لا تعالج أمنيا فقط، ولكن تعالج بوعى مجتمعى.

وأضاف رئيس المحكمة، أن الضبط الإدارى له دور كبير فى تقليل الجرائم فى البلاد من خلال نشر الاكمنة وقوة رجال الشرطة المصرية.

وطالب رئيس محكمة جنايات القاهرة، بتفعيل الضبط الإدارى لعمدة القرى والمسئولين هناك من خلال إقامة دورات تدريبية لهم، مثل التى يدرسها ضباط الشرطة.

وأكد عبد المجيد ، أن لرجال الشرطة دور مهم أيضا من خلال معاملة المواطنين بشكل أفضل، لكسب ثقتهم وتشجيعهم للإبلاغ فورا عن أى شىء مريب، والإبلاغ عن الشقق المفروشة، والإدلاء ببيانات مستأجرى العقارات، مضيفا أنه يجب تغليظ العقوبة على مالكى العقارات الذين لا يبلغون عن مستأجرى العقارات، والعقوبة الحالية غرامة 500 جنيه هى عقوبة ضعيفة جدا.

جاء ذلك خلال ندوة وزارة الداخلية "الشعب والشرطة في صناعة الأمن نحو مجتمع لا يأوي الارهاب والجريمة" والتى عقدت منذ قليل بمركز بحوث الشرطة بالقاهرة الجديدة والتى اقيمت تحت رعاية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية .

وتستعرض الندوة إلقاء الضوء على المشكلة المطروحة مع بيان أبعادها الأمنية ، واللامبالاة في ملاحظة الغرباء كأحد المتغيرات الاجتماعية في المجتمع المصري، وابراز دور المواطن في التعاون مع الاجهزة الامنية المعنية، ودور الاعلام في نشر ثقافة التعاون مع الاجهزة الامنية وجهود وزارة الداخلية في مواجهة هذه المشكلة .