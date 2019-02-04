عبدالعال: جلسات مع نواب المحافظات بشأن التعديلات الدستورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:
أعلن الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، عقد جلسات مع نواب جميع المحافظات؛ لاستيضاح كل ما يدور في ذهنهم بشأن تعديلات الدستور المقدمة للبرلمان لمناقشتها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم، برئاسة علي عبدالعال، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين.
وقال عبد العال، إنه خلال اجتماع اللجنة العامة للمجلس، أمس، لاستعراض الطلب المقدم من خمس أعضاء المجلس، لتعديل بعض مواد الدستور، تبين ضرورة توضيح بعض الأمور لدى النواب.
وأضاف، أنه بناء على ذلك، يجرى عقد عدد من الجلسات مع نواب كل محافظة؛ لاستيضاح كل ما يدور في الذهن، بشأن تعديلات الدستور، مشيرا إلى أنها ستكون مناقشات علمية وهادئة بهدف التوضيح والاستماع إلى الجميع.
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