عميد زراعة القاهرة: حاكم الشارقة ابن بار يحمل الجنسية المصرية في قلبه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

قال الدكتور عمرو مصطفى، عميد كلية الزراعة بجامعة القاهرة، إن الشيخ سلطان القاسمي، حاكم الشارقة ابن بار لكلية الزراعة بجامعة القاهرة، لا يحمل الجنسية المصرية في جواز سفره ولكن يحملها في قلبه.

وأضاف مصطفى، بكلمته خلال استقبال الشيخ سلطان القاسمى حاكم الشارقة اليوم الاثنين، أن الشيخ سلطان القاسمى أعطى لمصر الكثير، وقال إنه رد لجزء من الجميل وله أياد بيضاء ومبادرات وإسهامات في شتى أرجاء الأرض اختص مصر بالكثير منها وكان لجامعة القاهرة وكلية الزراعة نصيب الأسد.

وتابع: "الشيخ سلطان القاسمى ساعد المئات من الطلاب على مواصلة الدراسة بالكلية واجتياز العقبات بالدراسة وعلى الرغم من أعبائه الكثيرة إلا أنه متابعا دائما للكلية ويدعم خطط التحديث والتطوير".​