وزير التعليم: ميكنة جميع خدمات الوزارة بنهاية 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين محمد:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة تسعى حاليا لميكنة جميع أنشطتها، مشيرا إلى أن الأيام القليلة المقبلة، تشهد تحويل: الامتحانات، التصحيح، تحصيل المصروفات، توزيع الكتب المدرسية، وإدارة المنظومة، إلى عمليات إلكترونية.

جاء هذا خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد اليوم الاثنين، على هامش توقيع بروتوكول التعاون الخاص بسداد مصروفات المدارس الحكومية عن طريق شركة "فوري".

وأضاف الوزير، أن توزيع أجهزة "التابلت" خلال الفصل الدراسي الثاني، لا يستهدف فقط الطلاب ولكن مديري المديريات والإدارات ووكلائهم.

وأشار شوقي إلى أن توزيع الأجهزة على هذه الفئات لا يستهدف فقط إدارة منظومة الثانوية الجديدة، ولكن إدارة المنظومة التعليمية ككل، من خلال استخدامها في جمع المعلومات، والتواصل، وتحسين الخدمة المقدمة، وترشيد النفقات.

وأكد أن ميكنة الخدمات تضمن تقليل الأخطاء الناتجة عن العنصر البشري وتوفير الوقت والجهد.

وقال إنه بنهاية عام 2019، تكون جميع الخدمات الخاصة بالوزارة مقدمة إلكترونيا.