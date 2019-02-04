"الصحة": حملات للكشف عن المخدرات.. ومطالبات برلمانية بزيادة عقاقير الجدول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ ميرا إبراهيم:

أعلنت الدكتورة منن عبد المقصود، رئيس الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة، تكثيف حملات الكشف عن المخدرات، الفترة المقبلة، في إطار استراتيجية الدولة لمواجهة هذا المخدر، مطالبة بربط الترقيات والتوظيف بالكشف عن المخدرات.

وأضافت عبدالمقصود، في كلمتها بلجنة الصحة بمجلس النواب، اليوم، أن هناك أزمة، فالوصمة التي تلحق بالعاملين بالصحة النفسية والمرضي النفسيين والمدمنين، للأسف المجتمع لا يتعامل معها باعتبارها مرض شأنه شأن باقي الأمراضي، وإنما وصمة صنعها الإعلام والأفلام السينمائية.

وأشار عبد المقصود، إلى أن هناك حملة سيتم تنظيمها بالمدارس لتوعية الطلاب برفض الإدمان ومواجهة الجملة الشهيرة "أنت مش راجل متجرب"، موضحة أن نسبة الإدمان في المدارس قليلة، ولكن نسبة التعاطي عالية، والأزمة كبيرة تواجه الأطفال عندما يتم تربيتهم في منزل الأب والأم مدمنين.

وكانت انتقدت النائبة إلهام المنشاوي، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، تراخي الجهات الحكومية وعلى رأسها وزارة الصحة في محاربة انتشار العقاقير المسببة للإدمان وبيعها بدون رقابة للشباب.

وقالت "المنشاوي"، خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية: "بنزل مناطق شعبية والناس فيها غلابة وأفاجئ بأن شرايط البرشام مرمية على الأرض، وبتعحب لأنها في مناطق ناسها يعانون من تدني الدخل وهو ما يضع علامات استفهام عن طريقة الحصول علي هذه المواد المخدرة والمبالغ اللازمة لشرائها".

وردًا على مداخلة أحد نواب اللجنة، بضرورة إلقاء القبض على المتعاطين، قالت إلهام المنشاوي:"مش لاقيين أماكن لحد من المتعاطين في اقسام الشرطة".

وطالبت النائبة بإدراج بعض العقاقير الجديدة في جدول المخدرات، وتشديد الرقابة على الصيدليات والتتبع لبائعي ومروجي هذه الأصناف.

وقالت إلهام المنشاوي، تعقيبًا على حديث ممثلي الحكومة: "الكلام اللي سمعته إنشاء، الحواري كلها الأرض مليانة برشام، بيجيلنا شباب عايزين يتعالجوا مش عارفين يتعالجوا ازاي وفين، وانتوا قولتوا في القانون الجديد هيكون هناك مكان للشباب الذين يتعاطوا لأول مرة لعلاجهم، دي لو اتنفذت هتكون حاجة كويسة جدا، لأن الأقسام مليانة من شباب بيلموهم من الشوارع، عايزين شغل عملي على الأرض".

من جانبها، دعت النائبة شادية ثابت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى ضرورة تفتيش الصيدليات لمكافحة انتشار المخدرات والإدمان.

وفي ذات السياق، شدد الدكتور مكرم رضوان، عضو اللجنة، على ضرورة مراقبة الصيدليات بالكاميرات صوت وصورة لمنع تداول وبيع العقاقير المخدرة.

وأكد "رضوان" ضرورة أن يكون هناك دور أكبر للإعلام والتثقيف لمواجهة الظاهرة، مضيفًا "التعليم الفني بيطلع مدمنين ومجرمين وليس فنيين"، داعيًا لاستخدام مراكز الشباب لمواجهة ظاهرة الإدمان، منتقدًا عدم وجود عدد كافٍ من المصحات العلاجية والمتخصصين الذين يتمتعون بالكفاءة لعلاج المدمنين.

ورفض النائبان عبد العزيز حمودة، وسامي المشد، عضوا لجنة الصحة، ما قاله النائب مكرم رضوان، حول أن الصيدليات سبب انتشار الإدمان، وطالبا بشطبها من المضبطة، وقررت اللجنة حذفها من المضبطة، بعد أن تسببت في مشادات كلامية داخل الاجتماع.