مصر | محكمة الجنايات تحيل قضية محافظ المنوفية للاستئناف لعرضها على دائرة أخرى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محكمة الجنايات تحيل قضية محافظ المنوفية للاستئناف لعرضها على دائرة أخرى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت الدائرة 17 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار جمال عبد اللاه، إحالة محاكمة هشام عبد الباسط محافظ المنوفية السابق وآخرين بتهمة تحقيق 58 مليون جنيه كسبًا غير مشروع، إلى محكمة الاستئناف لتحديد دائرة أخرى لنظرها لوجود مانع قانونى لدى الهيئة بحضور محاميه المحامي هادي التهامي و أحمد الحجاج وأحمد الحداد.

وأكد أحمد الحداد عضو هىئة الدفاع عن المتهم أن المستشار عادل السعيد رئيس جهاز الكسب غير المشروع، كان قد أحال هشام عبد الباسط محافظ المنوفية الأسبق وآخرين لمحكمة الجنايات، لاتهامه بالحصول لنفسه على كسب 58 مليون جنيه من خلال استغلال النفوذ.

وكشفت التحقيقات التي أجراها المستشار الدكتور محمد أيوب رئيس هيئة الفحص والتحقيق، بجهاز الكسب غير المشروع عن أن المتهم حصل لنفسه على 58 مليونًا و795 ألفًا و942 جنيهًا، بالاستيلاء بغير حق على 27 مليونًا و485 ألف جنيه من أموال المحافظة، بأن اتفق مع المتهمين الآخرين على طرح 4 عمليات تطوير ورفع كفاءة عدد من مبانٍ المحافظة، وأمر بإسناد تنفيذها إلى شركة أحد المتهمين بالأمر المباشر، بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.

وكما كشفت التحقيقات عن أن المحافظ السابق حدد قيمة الأعمال بمبلغ 92 مليون جنيه فى حين لا تتعدى قيمتها الفعلية 12 مليون جنيه، بجانب تورطه في غسل الأموال باستثمارها فى شراء العديد من الأصول العقارية والسيارات باسمه وأفراد أسرته.