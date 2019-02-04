مصر | "الشئون القانونية" بـ"الداخلية": لا توجد عقوبة على أصحاب الشقق حال عدم إبلاغهم عن بيانات المستأجرين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الشئون القانونية" بـ"الداخلية": لا توجد عقوبة على أصحاب الشقق حال عدم إبلاغهم عن بيانات المستأجرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال اللواء عبد الفتاح سراج من قطاع الشئون القانونية بوزارة الداخلية، إن من أنجح وسائل مكافحة الجريمة هي أن لا يجد المجرم مكان لا يأويه.

وأضاف سراج، خلال ندوة "نحو مجتمع لا يأوي الإرهاب والجريمة" بأكاديمية الشرطة، أنه لا يوجد قانون يلزم مالك العقار بالإبلاغ عن مستأجري الوحدات السكنية حتى الآن، أن قانون ٤ لسنة ١٩٩٦ أجل القوانين السابقة التي كانت تعاقب مالكي العقارات بغرامة من ١٠٠ إلى ٥٠٠ جنيه أو الحبس شهر، مؤكدا أن الآن لا توجد عقوبة على مالكي العقارات اللذين لا يبلغون على بيانات مستأجري الوحدات السكنية.

ويشارك في فاعليات الندوة العلمية، اللواء أحمد إبراهيم رئيس أكاديمية الشرطة مساعد وزير الداخلية، والدكتورة سعاد عبد الرحيم رئيس المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية والخبير الأمني خالد عكاشة عضو المجبس القومي لمكافحة الإرهاب واللواء محمود السبيلي بقطاع الأمن العام ولفيف من الخبراء المختصصين.