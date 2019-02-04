مصر | أستاذ قانون: إذا عرف المواطن إرهابيا ولم يبلغ عنه فسيكون شريكا في الجريمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أستاذ قانون: إذا عرف المواطن إرهابيا ولم يبلغ عنه فسيكون شريكا في الجريمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد اللواء دكتور حامد راشد أستاذ القانون الجنائي بكلية الشرطة، أن الوقاية خير من العلاج، ومنع الجريمة أهم من ضبط مرتكبي الجريمة، ويجب أن ننظر إلى الوضع الحالي، مضيفا: "إذا كنت تعرف إرهابيا ولم تخطر فأنت تكون شريكا في الجريمة وفقا لقانون مكافحة الإرهاب وتعاقب بنفس العقوبة الإرهابي".

وأضاف اللواء حامد راشد، خلال ندوة "نحو مجتمع لا يأوي الإرهاب والجريمة" بأكاديمية الشرطة، أنه علينا أن نخاطب المشرع والدراسين، وأن الأمن لن يمنع الجريمة وحده، والقضية تحتاج إلى إصلاح المنظومة وتكون متكاملة من مختلف مؤسسات الدولة ، مشيرا إلى تشديد العقاب أو التجريم ليس الحل الأمثل، والأفضل يكون بإلغاء العقوبات على المبلغين عن العناصر الإرهابية حتى يتشجعون على الإقدام للإبلاغ عن العناصر التي يأووهم في شققهم، مشددا على أن المشكلة اجتماعية وليس أمنية في المقام الأول.

ويشارك في فاعليات الندوة العلمية، اللواء أحمد إبراهيم رئيس أكاديمية الشرطة مساعد وزير الداخلية، والدكتورة سعاد عبد الرحيم رئيس المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية والخبير الأمني خالد عكاشة عضو المجبس القومي لمكافحة الإرهاب واللواء محمود السبيلي بقطاع الأمن العام ولفيف من الخبراء المختصصين.