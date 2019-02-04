مصر | أستاذ قانون: إذا عرف المواطن إرهابيا ولم يبلغ عنه فسيكون شريكا في الجريمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أستاذ قانون: إذا عرف المواطن إرهابيا ولم يبلغ عنه فسيكون شريكا في الجريمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد اللواء دكتور حامد راشد أستاذ القانون الجنائي بكلية الشرطة، أن الوقاية خير من العلاج، ومنع الجريمة أهم من ضبط مرتكبي الجريمة، ويجب أن ننظر إلى الوضع الحالي، مضيفا: "إذا كنت تعرف إرهابيا ولم تخطر فأنت تكون شريكا في الجريمة وفقا لقانون مكافحة الإرهاب وتعاقب بنفس العقوبة الإرهابي".
وأضاف اللواء حامد راشد، خلال ندوة "نحو مجتمع لا يأوي الإرهاب والجريمة" بأكاديمية الشرطة، أنه علينا أن نخاطب المشرع والدراسين، وأن الأمن لن يمنع الجريمة وحده، والقضية تحتاج إلى إصلاح المنظومة وتكون متكاملة من مختلف مؤسسات الدولة ، مشيرا إلى تشديد العقاب أو التجريم ليس الحل الأمثل، والأفضل يكون بإلغاء العقوبات على المبلغين عن العناصر الإرهابية حتى يتشجعون على الإقدام للإبلاغ عن العناصر التي يأووهم في شققهم، مشددا على أن المشكلة اجتماعية وليس أمنية في المقام الأول.
ويشارك في فاعليات الندوة العلمية، اللواء أحمد إبراهيم رئيس أكاديمية الشرطة مساعد وزير الداخلية، والدكتورة سعاد عبد الرحيم رئيس المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية والخبير الأمني خالد عكاشة عضو المجبس القومي لمكافحة الإرهاب واللواء محمود السبيلي بقطاع الأمن العام ولفيف من الخبراء المختصصين.
حبس عاطل ذبح والده المريض بمدينة نصر 4 أيام
قررت النيابة العامة، حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه، لارتكابه جريمة قتل والده بمدينة نصر.
وتعود البداية، عندما تلقى العميد خالد يونس مأمور قسم شرطة مدينة نصر أول، بلاغا بالعثور على جثة داخل شقة بالحي السويسري بالحي العاشر دائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال البحث الجنائي بقيادة المقدم حسام نصر رئيس مباحث القسم، وتبين من المعاينة أن الجثة لعاطل به آثار ذبح بالرقبة وأنه مريض نفسيا ودائم التشاجر مع نجله.
وأضافت التحريات التي أشرف عليها العميد محمد يوسف رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة، أن المتهم عاطل في العقد الثاني من عمره، وأنه دائم تعاطي الاستروكس مما يجعله في حالة فقدان للوعي.
ودلت التحريات أنه وقعت مشاجرة بين الأب ونجله، فقام الأخير بسحب سكين من المطبخ، وقام بذبحه، ليسقط والده غارقا في دمائه، وقد تمكن رجال الأمن من ضبطه، وجار عرضه على النيابة لاتخاذ اللازم.