مصر | 6 مايو.. النطق بالحكم على سائق قتل زوجته لشكه في سلوكها ببولاق الدكرور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 6 مايو.. النطق بالحكم على سائق قتل زوجته لشكه في سلوكها ببولاق الدكرور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حجزت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي جلسة 6 مايو المقبل، للنطق بالحكم على سائق، بتهمة قتل زوجته لشكه بسلوكها ببولاق الدكرور.

وكشف أمر الإحالة الصادر من نيابة جنوب الجيزة، الكلية برئاسة المستشار نهاد أبو النصر القائم بأعمال المحامي العام الأول، أن المتهم "حسام حسن" 28 سنة سائق، قتل زوجته المجني عليها "منى حسن" عمدا بباعث الانتقام لاعتقاده بسوء سلوكها، على أثر شجار نشب بينهم لوجود خلافات مادية بينهما، ففضل الخلاص منها واستخدم في ذلك " كوفية "، قام من خلالها بتطويقها حول عنقها وأحكم قبضته عليها، فأحدث إصابتها التي أودت بحياتها.