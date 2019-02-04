مصر | في لفتة إنسانية.. أمن الدقهلية ينقل مسنة مريضة لإحدى المستشفيات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في لفتة إنسانية.. أمن الدقهلية ينقل مسنة مريضة لإحدى المستشفيات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لبت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، استغاثة مواطنة بنقلها إلى إحدى المستشفات.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية، استغاثة نجلة السيدة "فايزة . ح . أ" - 65 سنة – مقيمة بقرية ميت الكرماء بالدقهلية مساعدتها في نقل والدتها إلى إحدى المستشفيات بالمنصورة لتلقي العلاج، لعدم قدرتها على الحركة وتعاني من الوزن الزائد.

وعلى الفور قامت أجهزة مديرية أمن الدقهلية بتلبية الاستغاثة وتمكنت القوات من نقل السيدة المسنة وتوصيلها رفقة سيارة الإسعاف إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، الأمر الذي لاقى استحسان من المواطنين بالمنطقة ، والذين أشادوا بالدور الإنساني الذي تقوم به وزارة الداخلية فى تقديم الدعم للمواطنين في شتى المجالات.