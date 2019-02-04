مصر | في لفتة إنسانية.. أمن الدقهلية ينقل مسنة مريضة لإحدى المستشفيات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في لفتة إنسانية.. أمن الدقهلية ينقل مسنة مريضة لإحدى المستشفيات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
لبت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، استغاثة مواطنة بنقلها إلى إحدى المستشفات.
وتلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية، استغاثة نجلة السيدة "فايزة . ح . أ" - 65 سنة – مقيمة بقرية ميت الكرماء بالدقهلية مساعدتها في نقل والدتها إلى إحدى المستشفيات بالمنصورة لتلقي العلاج، لعدم قدرتها على الحركة وتعاني من الوزن الزائد.
وعلى الفور قامت أجهزة مديرية أمن الدقهلية بتلبية الاستغاثة وتمكنت القوات من نقل السيدة المسنة وتوصيلها رفقة سيارة الإسعاف إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، الأمر الذي لاقى استحسان من المواطنين بالمنطقة ، والذين أشادوا بالدور الإنساني الذي تقوم به وزارة الداخلية فى تقديم الدعم للمواطنين في شتى المجالات.
حبس عاطل ذبح والده المريض بمدينة نصر 4 أيام
قررت النيابة العامة، حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه، لارتكابه جريمة قتل والده بمدينة نصر.
وتعود البداية، عندما تلقى العميد خالد يونس مأمور قسم شرطة مدينة نصر أول، بلاغا بالعثور على جثة داخل شقة بالحي السويسري بالحي العاشر دائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال البحث الجنائي بقيادة المقدم حسام نصر رئيس مباحث القسم، وتبين من المعاينة أن الجثة لعاطل به آثار ذبح بالرقبة وأنه مريض نفسيا ودائم التشاجر مع نجله.
وأضافت التحريات التي أشرف عليها العميد محمد يوسف رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة، أن المتهم عاطل في العقد الثاني من عمره، وأنه دائم تعاطي الاستروكس مما يجعله في حالة فقدان للوعي.
ودلت التحريات أنه وقعت مشاجرة بين الأب ونجله، فقام الأخير بسحب سكين من المطبخ، وقام بذبحه، ليسقط والده غارقا في دمائه، وقد تمكن رجال الأمن من ضبطه، وجار عرضه على النيابة لاتخاذ اللازم.