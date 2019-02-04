مصر | رئيس محكمة جنايات القاهرة: عقوبة عدم إبلاغ صاحبي الإيجارات عن المستأجرين "ضئيلة جدا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس محكمة جنايات القاهرة: عقوبة عدم إبلاغ صاحبي الإيجارات عن المستأجرين "ضئيلة جدا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال المستشار صبحي عبد المجيد رئيس محكمة جنايات القاهرة، إن منظومة الإيجار في مصر لا تعالج أمنيا فقط ولكن تعالج بوعي مجتمعي.
وأضاف رئيس المحكمة، أن الضبط الإداري له دور كبير في تقليل الجرائم في البلاد من خلال نشر الأكمنة وقوة رجال الشرطة المصرية.
وطالب رئيس محكمة جنايات القاهرة، بتفعيل الضبط الإداري لعمدة القرى والمسؤلين هناك من خلال إقامة دورات تدريبية لهم مثل التي يدرسها ضباط الشرطة.
وأكد أن لرجال الشرطة دور مهم أيضا من خلال أن تكون معاملة رجال الشرطة للمواطنين بشكل أفضل مما هي عليه لكسب ثقة المواطنين وتشجيعهم للإبلاغ فورا عن أي شى مريب والإبلاغ عن الشقق المفروشة والإدلاء ببيانات مستأجري العقارات.
وأضاف رئيس محكمة جنايات القاهرة أنه يجب تغليظ العقوبة على مالكي العقارات اللذين لا يبلغون عن مستأجري العقارات، مضيفا أن العقوبة الحالية وهي غرامة ٥٠٠ جنيه هي عقوبة ضئيلة جدا.
جاء ذلك خلال ندوة وزارة الداخلية "الشعب والشرطة في صناعة الأمن - نحو مجتمع لا يأوي الارهاب والجريمة" والتي عقدت منذ قليل بمركز بحوث الشرطة بالقاهرة الجديدة والتي أقيمت تحت رعاية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.
حبس عاطل ذبح والده المريض بمدينة نصر 4 أيام
قررت النيابة العامة، حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه، لارتكابه جريمة قتل والده بمدينة نصر.
وتعود البداية، عندما تلقى العميد خالد يونس مأمور قسم شرطة مدينة نصر أول، بلاغا بالعثور على جثة داخل شقة بالحي السويسري بالحي العاشر دائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال البحث الجنائي بقيادة المقدم حسام نصر رئيس مباحث القسم، وتبين من المعاينة أن الجثة لعاطل به آثار ذبح بالرقبة وأنه مريض نفسيا ودائم التشاجر مع نجله.
وأضافت التحريات التي أشرف عليها العميد محمد يوسف رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة، أن المتهم عاطل في العقد الثاني من عمره، وأنه دائم تعاطي الاستروكس مما يجعله في حالة فقدان للوعي.
ودلت التحريات أنه وقعت مشاجرة بين الأب ونجله، فقام الأخير بسحب سكين من المطبخ، وقام بذبحه، ليسقط والده غارقا في دمائه، وقد تمكن رجال الأمن من ضبطه، وجار عرضه على النيابة لاتخاذ اللازم.