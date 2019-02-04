مصر | تحرير 5067 مخالفة مرورية بالجيزة خلال 24 ساعة

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وأسفرت جهود تلك الحملة عن تحرير 5067 مخالفة مرورية تنوعت في ضبط، 1863 مخالفة انتظار خاطئ، 200 بدون قيادة، 42 بدون تسيير، 505 متنوع، 1645 نـمــوذج 125، 46 مطالع ومنازل "موقف عشوائي"، 110 تجاوز السرعه المقررة رادار، 30 حجز توك توك، 48 عدم استخدام حزام الأمان، 4 حملة سرفيس، 68 التصالح الفوري، 27 ملصقات ومتعلقات، 37 زجاج فاميه، 4 جملة سرفيس، 29 الصلاحية الفنية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة بإخطار مدير أمن الجيزة، لتباشر الجهات المختصة التحقيقات.
"بعربية ملاكي".. سقوط 3 من أخطر مروجي الحشيش في العمرانية
نجح رجال مباحث قسم شرطة العمرانية، في القبض على 3 من أخطر مروجي المخدرات بمنطقة العمرانية، وبحوزتهم 15 فرش حشيش وسلاح ناري، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.
تلقى اللواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، إخطارا من العقيد محمد نبيل مأمور قسم شرطة العمرانية، بورود معلومات أكدتها التحريات للمقدم مصطفي مخلوف رئيس وحدة مباحث قسم شرطة العمرانية، مفادها قيام كلًا من أحمد.م.ح.أ، عاطل، 37 سنة، ومقيم دائرة القسم، السابق اتهامه في قضية أموال عامة، أدهم.أ.ص.م، عاطل، 25 سنة، ومقيم بذات العنوان، السابق اتهامه في قضية مخدرات، والمحكوم عليه الهارب في 3 قضايا (ضرب، إتلاف، سلاح أبيض) آخرهم (إتلاف)، حسني.ف.م.ح، عاطل، 32 سنة، ومقيم بذات العنوان، بمزاولة نشاطًا إجراميًا في مجال اتجار المخدرات متخذين من دائرة القسم مسرحًا لترويج نشاطهم الآثم.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة بإشراف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، تم التأكد من صحة المعلومات الواردة، وبالحصول على إذن من النيابات المختصة.
تمكن المقدم محمد غراب وكيل فرقة غرب الجيزة، والقوة المرافقة له، من ضبطهم حال ترددهم على دائرة القسم مستقلين سيارة ملك وقيادة الأول، وبحوزتهم 15 فرش من جوهر الحشيش المخدر وزنت 1875 جم، فرد خرطوش عيار 12 مم و3 طلقات من ذات العيار، 4 هاتف محمول، مبلغ مالي 28400 جنيه، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهواتف لتسهيل ترويجها، والمبلغ المالي من حصيلة بيعها، والسلاح بقصد الدفاع، وأقر الثاني، بالأحكام الصادرة ضده.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.