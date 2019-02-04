أخبار مصر | وزيرة الصحة تستجيب لبرلمانية في توفير 20 ماكينة غسيل كلوي لمستشفى قليوب العام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الصحة تستجيب لبرلمانية في توفير 20 ماكينة غسيل كلوي لمستشفى قليوب العام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأشارت وزيرة الصحة - ردًا على طلب "درويش" - إلى أن الموافقة على توفير الماكينات يأتي من منطلق الحرص على راحة المواطنين وتوفير ما يلزم للحصول على خدمة صحية جيدة وسريعة، وثمنت الوزيرة الدور الذي تقوم به النائبة سولاف درويش، وسعيها الدائم من أجل خدمة المواطنين، والعمل كهمزة وصل لتوفير ما يلزم على الوجه الأكمل.
وكانت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، قد تقدمت بطلب للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لتوفير عدد 20 ماكينة غسيل كلوي لمستشفى قليوب العام.
وقالت "درويش"، في طلبها المقدم لوزيرة الصحة، إن مستشفى قليوب العام الوحيد الذي يقدم الخدمة لمرضى الفشل الكلوي بالمدينة، ما يسبب زحامًا شديدًا من قبل المترددين عليه.
ومن المُقرر أن تناقش الجلسة العامة للبرلمان اليوم الاثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية والشئون العربية والدفاع والأمن القومي عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 11 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاقية التعاون بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية التونسية في مجال النقل البحري، والموقعة في القاهرة بتاريخ 12 11 2017، بالإضافة إلى مناقشة تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب أبرزهم المُقدم من النائب بسام فليفل، بشأن تطوير الوحدات الصحية بمركز طلخا محافظة الدقهلية ودعمها بالأطباء والممرضات والأجهزة والمستلزمات الطبية، والنائبين سيد أحمد محمد سيد أحمد وعمرو أحمد دوير، بشأن إنشاء مركز لعلاج الإدمان بمستشفى التكامل بأبو عيطة مركز دسوق محافظة كفر الشيخ.
وتناقش الجلسة اقتراح النائب حمدى عبد الوهاب، بشأن إنهاء قرار تخصيص قطعة الأرض المتنازل عنها من قبل الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ومساحتها (5726) مترًا مربعًا لإنشاء مجمع مدارس ومجمع طبى بعزبة الوالدة – حى حلوان – محافظة القاهرة، ومناقشة اقتراح النائب عبد الباقى تركيا، بشأن تخصيص (5) أفدنة لأسرة كل شهيد من شهداء الجيش والشرطة ضحايا العمليات الإرهابية ضمن مشروع المليون ونصف المليون فدان – محافظة الشرقية، ومناقشة اقتراح النائب هاني أباظة، بشأن تشجيع الفلاح على زراعة الذرة الصفراء وقيام الدولة بشرائها من الفلاح بسعر مجزي – محافظة الشرقية، ومناقشة اقتراح النائب محمد صلاح عبدالبديع، بشأن تحقيق العدالة بين مراكز محافظة الشرقية في زراعة الأرز، ومناقشة اقتراح النائب بدير عبدالعزيز، بشأن تركيز زراعة الأرز في محافظة كفر الشيخ، ومناقشة اقتراح النائب محمد حمدى دسوقى، بشأن عودة كنترول الثانوية العامة للامتحانات الخاصة بمحافظتى أسيوط وسوهاج إلى محافظة أسيوط مرة أخرى، ومناقشة اقتراح النائب بسام فليفل، بشأن توفير اعتماد مالى لإحلال وتجديد مسرح طلخا التابع لإدارة طلخا التعليمية والأبنية التعليمية – محافظة الدقهلية، ومناقشة اقتراح النائب جمال كوش، بشأن إنشاء مدرسة بعرب إسماعيل بجزيرة بلى – مركز بنها – محافظة القليوبية، ومناقشة اقتراح النائب عصام خلاف، بشأن الموافقة على استبدال الأرض المقام عليها مدرسة خالد بن الوليد الإعدادية المملوكة لهيئة الأوقاف المصرية للتربية والتعليم وإقامة مدرسة جديدة عليها – مركز الواسطى – محافظة بنى سويف، ومناقشة اقتراح النائب سمير رشاد أبو طالب، بشأن التنازل عن المبنى الموجود داخل مدرسة سمالوط الإعدادية الحديثة مركز سمالوط محافظة المنيا والتابع لوزارة الموارد المائية والرى لعمل جناح كبير يستوعب الطلاب، ومناقشة اقتراح النائب زكريا حسان، بشأن عمل توسعات بمدرسة الصنايع بنجوع الرييانة – مركز ساقلتة – محافظة سوهاج، ومناقشة اقتراح النائب فايز أبو خضره، بشأن سرعة التعاقد مع عمال نظافة، وذلك للقيام بنظافة المدارس الحكومية – محافظة الشرقية.
كما تناقش الجلسة اقتراح النائب أحمد علي إبراهيم، بشأن إنشاء مدرسة إعدادية – ثانوية بنات بمنطقة بركة الحاج بحي المرج محافظة القاهرة على قطعة الأرض المتبرع بها، ومناقشة اقتراح النائب فتحي محمد ندا، بشأن إنشاء حاضنات تكنولوجية في الجامعات المصرية، ومناقشة اقتراح النائب محمد عبد العزيز الغول، بشأن تكليف خريجي كليات التربية لقضاء عام كامل خدمة عامة في المدارس لسد العجز في المدرسين، ومناقشة اقتراح النائب همام العادلى، بشأن وقف ترخيص السيارات الفان كسيارات ملاكي وأن ترخص فيما أعدت للعمل من أجله، ومناقشة اقتراح النائب أحمد رسلان، بشأن افتتاح مكتب جوازات بمدينة الحمام – محافظة مطروح، ومناقشة اقتراح النائب محمد حسين عبد الرحيم، بشأن عمل وحدة فيش إلكتروني بمدينة منفلوط – محافظة أسيوط، ومناقشة اقتراح النائب عمرو كمال، بشأن إنشاء قسم شرطة محرم بك ثاني بمحافظة الإسكندرية، ومناقشة اقتراح النائب أحمد محمد نشأت منصور، بشأن إقامة نقطة إطفاء مجهزة بسيارة لإطفاء الحرائق بقرية إدفا – محافظة سوهاج.