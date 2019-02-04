أخبار مصر | وزير التعليم: تسديد المصروفات المدرسية عن طريق فوري "اختياري"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير التعليم: تسديد المصروفات المدرسية عن طريق فوري "اختياري" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الموضوع الخاص بدفع مصروفات المدارس الحكومية عن طريق "فوري" هو موضوع تستعد له الوزارة منذ فترة لتوفير الخدمات الإلكترونية والتسهيل على الناس.

وأضاف الوزير، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بوزارة التربية والتعليم أن "فوري" اختياري لسداد المصروفات والتي تتوافر في فروع شركة فوري المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، مؤكدا أن الخدمة لمن يرغب من أولياء الأمور.

وتقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بعمل المؤتمر الصحفي الخاص بتوقيع بروتوكول تعاون مع شركة "فوري" للخدمات الإلكترونية لتحصيل جميع المصروفات الخاصة بالمدارس الحكومية بداية من العام الدراسي الجديد 2019/2020، وذلك في إطار خطة إنجاح منظومة التحصيل الإلكتروني في الوزارة.

وجاء ذلك بديوان عام الوزارة اليوم الاثنين في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا.

وكان قد قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إنه إذا ما تم تعليم الأجيال الحالية والقادمة بطريقة قادرة على التنافس مع الدول الأخرى فإن مصر ستعاني بشدة واقتصادها أيضا.

وأضاف الوزير أن جودة التعليم الأساسي في مصر أصبحت فى أدني التصنيفات العالمية على مدار عشرة سنوات سابقة، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعمل على استعادة دور مصر في كل المجالات وأيضا استعادة دور الإنسان لذلك مشروع التعليم هو مشروع دولة.

وقال الوزير، إن مشروع التعليم إذا تم تأخيره سنخسر كثيرا وضرب مثالا على ذلك أنه لو مشروع التعليم تأخر لمدة ٣ سنوات سيكون هناك ٥ مليون من الطلاب غير مؤهلين لسوق العمل موضحا: "كل سنة بتعدي وإحنا بنتأخر بنأذي بيها أولادنا.. التعليم كما هو يؤذي الطلاب وأن فرحهم ببعض الدرجات الوهمية".

وعن الهجوم المستمر حول التغير قال الوزير إن أي تغير في أي مجال يقابله مقاومة مؤكدا أنه في آخر ٥٠ عاما كان حول التعليم مصالح مالية مثل الدروس الخصوصية التي تفتح أبوابها لمن يدفع والمدارس التي توجد بأشكال وأسعار مختلفة قائلا: " في حركة فلوس كبيرة جدا".