أخبار مصر | اكتشاف "تونا الجبل" يتصدر أخبار الصحف العالمية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اكتشاف "تونا الجبل" يتصدر أخبار الصحف العالمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصدر خبر الكشف عن ثلاثة آبار للدفن بمنطقة تونا الجبل الأثرية، والذي أعلن عنه وزير الآثار الدكتور خالد العناني يوم السبت 2 فبراير.

واحتل الخبر الصفحات الأولى للصحف ووكالات الأنباء العالمية، والتي وصفت الكشف بالضخم، في بداية اكتشافات عام 2019، لما يتميز به من وجود ٤٠ مومياء مختلفة الأعمار داخل عدد من حجرات الدفن المحفورة في الصخر، من بينها عشرة مومياوات لأطفال.

ونشرت جميع وسائل الإعلام العالمية العديد من الصور توضح الكشف والمومياوات واللقى الأثرية التي وجدت معه.

وأشارت وكالات الأنباء أيضًا إلى حضور مئات من ممثلي وسائل الإعلام والمسئولين الحكوميين، بمن فيهم السفراء والملحقين الثقافيين من 11 دولة أجنبية، ليشاهدوا أول كشف آثرى يتم الإعلان عنه هذا العام.

كما وصفت شبكة CNN الأمريكية، إن مصر شهدت العديد من الاكتشافات الأثرية المثيرة للإعجاب فى الأشهر الأخيرة الماضية.

كما نقلت سكاي نيوز العربية فاعليات الإعلان عن الكشف كاملا ولقطات من الجبانة وقالت إن المومياوات التي تم العثور عليها في حالة جيدة من الحفظ، وهي تعد مقابر عائلية تنتمي إلى الطبقة المتوسطة من المجتمع أو يمكن القول إنها تتنمي إلى الفئة الراقية من الطبقة الوسطى فيالمجتمع.

وتنوعت طرق الدفن داخل تلك المقابر ما بين الدفن داخل توابيت حجرية، أو خشبية، أو دفنات على أرضية المقبرة، كما تم العثور أيضا على دفنات داخل نيشات.

يذكر أن الدكتور خالد العناني وزير الآثار أعلن صباح السبت 2 فبراير عن أول كشف أثري لعام 2019 في منطقة آثار تونا الجبل بمحافظة المنيا.

حيث تمكنت البعثة الأثرية المشتركة بين وزارة الآثار ومركز البحوث والدارسات الأثرية بجامعة المنيا في الكشف عن ثلاثة آبار دفن تؤدي كل منها إلى مقابر محفورة في الصخر بها العديد من المومياوات.

وأشار الدكتور خالد العناني وزير الآثار، أن تلك المقابر هى مقابر عائلية تنتمي إلى الطبقة المتوسطة من المجتمع أو يمكن القول إنها تتنمي إلى الفئة الراقية من الطبقة الوسطى بالمجتمع.

وتتكون المقابر من عدد من حجرات للدفن بداخلها عدد كبير من المومياوات لأشخاص في مراحل عمرية مختلفة في حالة جيدة من الحفظ، من بينها مومياوات لأطفال بعضها ملفوف بلفائف كتانية، والبعض الآخر يحمل كتابات بالخط الديموطيقي.

إضافة إلى عدد آخر من المومياوات لرجال ونساء لا تزال يحتفظ بعضها ببقايا كرتوناج ملون، والبعض الآخر عليه كتابات ديموطيقية أسفل القدمين.