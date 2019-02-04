أخبار مصر | السكة الحديد: اقتحام "توكتوك" لمزلقان مطاى أثناء غلقه على خط القاهرة - أسوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السكة الحديد: اقتحام "توكتوك" لمزلقان مطاى أثناء غلقه على خط القاهرة - أسوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت هيئة السكة الحديد، ظهر اليوم، عن اقتحام توكتوك مزلقان على باشا بين محطة مطاى وسمالوط على خط القاهرة - السد العالى، في أثناء غلق المزلقان لمرور القطارات.

وأوضح المهندس اشرف رسلان رئيس الهيئة أنه نتيجة عدم التزام سائق التوكتوك بالتعليمات أثناء عبور مزلقانات السكك الحديدية مما تسبب في اصطدام جرار مفرد بالتوكتوك نتج عن ذلك وفاة سائق التوكتوك وتم الاستعداد بالجرار واستكمل رحلته بدون أي تأثير على حركة القطارات.

وناشدت الهيئة قائدي المركبات والدراجات البخارية والمشاة الالتزام بتعليمات المرور أثناء عبور المزلقانات حفاظا على أرواحهم وسلامتهم وسلامة مسير القطارات.

جدير بالذكر أن الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، قد شهد يوم 28 يناير الماضي، توقيع الإعلان المشترك بين هيئة السكك الحديدية وشركة للسكك الحديدية المملوكة لدولة فرنسا.

حيث صرح وزير النقل أن الغرض من مذكرة التفاهم هو تقديم إطار عمل للتعاون بين الطرفين ووضع المبادئ الأساسية لتقييم السلامة لمساري الجيزة بني سويف وإمبابة المناشي مضيفًا أن الهدف الأساسي لهذا التعاون هو دراسة كيفية زيادة مستوي سلامة الركاب والمزلقانات من خلال تحسين السلامة الذي يتضمن عدة أمور من بينها تقليل الحوادث، جاهزية القطار في الورش قبل بدء الرحلة، تقليل المخاطر خلال الصيانة التصحيحية والوقائية لنظم الإشارات والجرارات والسكك وجاهزية قطارات البضائع، تحسين إجراءات العمل علي الخطوط وفى الورش وكذلك وضع برامج تدريب لموظفي الهيئة.

وأوضح أنه تم الاتفاق علي التعاون بين الطرفين في 6 مجالات هي إجراء تقييم وتشخيص للموقف الحالى لخطى الجيزة بنى سويف وإمبابة المناشي، القيام بزيارات ميدانية لمراكز التشغيل المحلية ومراكز الـ CTC والورش والمستودعات وبعض المزلقانات، معالجة نظام حماية القطار آليًا، إجراء تحليلات للإجراءات الموجودة لشغيل القطار وأعمال الخط والصيانة والأوضاع المتدهورة، إجراء مقابلة مع بعض موظفين الهيئة العاملين بمختلف الإدارات (السلامة والتشغيل والصيانة والبنية الأساسية والوحدات المتحركة)، تقديم عرض تقديمى أولى وتقرير يقدم توصيات على المدى القصير والطويل.

جدير بالذكر أن شركة SNCF هي شركة السكك الحديدية المملوكة لدولة فرنسا لضمان الرقابة والإدارة الاستراتيجية للمجموعة العامة للسكك الحديدية التي تقوم بتنفيذ نشاطات إدارة السكك الحديدية للركاب والبضائع بفرنسا؛ وتشغيل خدمات السكك الحديد الفرنسية بما فى ذلك شبكة السكك الحديدية للقطار فائق السرعة بفرنسا؛ وتوفر الصيانة والإشارات بالبنية الأساسية للسكك الحديدية؛ وترغب الهيئة في إجراء دراسة تقييم السلامة لزيادة مستوي السلامة في قطاع النقل بالسكك الحديدية فى مصر والاستعانة بخبرة SNCF لإجراء هذه الدراسة.