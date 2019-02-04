أخبار مصر | "حصاد الأزهر ٢٠١٨".. أحدث إصدارات جناح الأزهر في معرض الكتاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "حصاد الأزهر ٢٠١٨".. أحدث إصدارات جناح الأزهر في معرض الكتاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أهدى المركز الإعلامي للأزهر الشريف، زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب، أعدادا من مجلة "حصاد الأزهر"، والتي قدمت في شكل لافت وجذاب أهم إنجاز قطاعات الأزهر العلمية والدعوية خلال عام 2018م.

وتصدرت جهود شيخ الأزهر، أهم هذه الإنجازات، حيث جاءت أولي أبواب المجلة تحت عنوان"جولات ولقاءات شيخ الأزهر.. منهج إنساني ورسالة عالمية"، ليستعرض جولات فضيلة الإمام الأكبر خلال العام الماضي، والتي عكست التأثير والدور المتصاعد للمؤسسة الإسلامية الأكبر في العالم.

كما أفردت المجلة بابا خاصا لعرض جهود هيئة كبار العلماء وطبيعة الدور المحوري الهام الذي تطلع به الهيئة باعتبارها أعلى مرجعية فقهية في الأزهر الشريف، يليه باب يبرز جهود الأزهر وإمامه الأكبر، المتواصلة في دعم القضية الفلسطينية.

وجاء الباب الثالث بعنوان"مركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى... عام من الاجتهاد لتصحيح المفاهيم، وكشف زيف الجماعات الإرهابية وضبط الفتوى ومخاطبة العالم بأكثر من 13 لغة"، يليه أبواب "الأزهر وقضايا المرأة" و"جهود الأزهر في بناء جسور التواصل عبر العالم" و "جامعة الأزهر" و "قطاع المعاهد" و "مجمع البحوث الإسلامية" و "الجامع الأزهر" و"مجلس حكماء المسلمين" و"المنظمة العالمية لخريجي الأزهر" و"بيت الزكاة والصدقات المصري" و"قوافل الأزهر الطبية والإنسانية" و"مركز الأزهر للغات" و"الأنشطة الثقافية والإبداعية للأزهر" و"المنصات الإعلامية للأزهر"، مختتمة بمجموعة من الصور التي جسدت المواقف واللحظات المؤثرة التي تعكس دور ومكانة الأزهر الشريف.

ويشارك الأزهر الشريف – للعام الثالث على التوالي - بجناحٍ خاصٍّ به في معرض القاهرة الدولي للكتاب؛ وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر في قاعة التراث بالمعرض رقم "4"، حيث يمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة للندوات، وركن للفتوى، وبانوراما الأزهر، وركن للخط العربي، فضلا عن ركن للأطفال والأنشطة والورش الفنية.