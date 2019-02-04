انت الان تتابع رئيس العراق: ترامب لم يطلب موافقتنا لمراقبة إيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
الرئيس العراقي برهم صالح
أكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الإثنين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يطلب من بلاده موافقة للبقاء على أراضيه لمراقبة إيران، معربا عن اندهاشه من تصريحات ترامب بشأن الوجود الأمريكي في العراق، وأن بلاده تنتظر توضيحا من واشنطن بشأن أعداد القوات الأمريكية ومهمتها، إذ أنه لا يحق للقوات الامريكية في العراق التصرف بأي أمر سوى بالاتفاقية الموقعة، فتلك القوات لا يحق لها مراقبة أمور كثيرة منها مراقبة إيران، والعراق لن يسمح بهذا الشيء، جاء ذلك في كلمة له خلال فعاليات المؤتمر السنوي لملتقى الرافدين، حسبما نقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية.
وذكر صالح: "العراق لا يريد أن يكون طرفا أو محور صراع بين الدول المتعددة، وأن مهمتنا هي تطوير العلاقات مع جيراننا ومن بينها إيران".من جانبها، أكدت كتلة دولة القانون النيابية العراقية، اليوم، أن مجلس النواب ستكون له وقفة جادة مع بداية الفصل التشريعي المقبل تجاه تواجد القوات الأمريكية على الأراضي العراقية.
وذكر صالح: "العراق لا يريد أن يكون طرفا أو محور صراع بين الدول المتعددة، وأن مهمتنا هي تطوير العلاقات مع جيراننا ومن بينها إيران".
من جانبها، أكدت كتلة دولة القانون النيابية العراقية، اليوم، أن مجلس النواب ستكون له وقفة جادة مع بداية الفصل التشريعي المقبل تجاه تواجد القوات الأمريكية على الأراضي العراقية. وقال المتحدث باسم الكتلة النائب بهاء الدين النوري: "إن هناك تحركات حازمة وقوية من أجل إنهاء التواجد الأمريكي على الأراضي العراقية، خاصة بعد الخروقات المستمرة لتلك القوات وتجوالها خارج ضوابط الاتفاقية التي أبرمت بين العراق وواشنطن بعام 2011".
وأضاف أن الاتفاقية مع واشنطن تشير بوضوح إلى خروج القوات المقاتلة الأمريكية والإبقاء على مستشارين ومدربين داخل القواعد العسكرية فقط.
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