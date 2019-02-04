انت الان تتابع الأرصاد: اليوم ارتفاع درجات الحرارة وأمطار بالصعيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

طقس معتدل

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا فى درجات الحرارة ليسود، اليوم الإثنين، طقس دافئ على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتتكون الشبورة المائية صباحا على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على جنوب الصعيد، والرياح أغلبها جنوبية شرقية معتدلة تنشط أحيانا على أقصى الغرب تكون مثيرة للرمال والأتربة والبحر المتوسط، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية جنوبية شرقية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية جنوبية شرقية.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم:الصغرى العظمىالقاهرة 14 27شبين الكوم 13