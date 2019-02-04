شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح بيت ثقافة «رأس حدربة» ومحطة تحلية المياه في حلايب (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، الإثنين، بيت ثقافة قرية «رأس حدربة» في مدينة حلايب، ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي التاسع والأربعين.

وقال المحافظ إن بيت ثقافة رأس حدربة تعد إنجازَا كبيرًا ومنارة جديدة للأهالي، وإنه جرى توفير كافة الإمكانيات حتى يستطيع أبناء المنطقة تقديم العروض الفنية والمسرحية الخاصة بهم.

وأضاف «عبدالله» أن الثقافة تلعب دورًا جوهريًا في بناء الإنسان المصري وتطوير مجتمعه وتقدمه، مُوضحًا أن هناك العديد من المواهب الفنية بين أبناء حلايب وشلاتين سيساعدهم بيت الثقافة في عرض مواهبهم عليه.

ويقع بيت ثقافة «رأس حدربة» على مساحة ٤٥٠ مترًا مربعًا، ويتكون من طابقين وقاعة عرض ومسرح لعرض الفنون الاستعراضية والشعبية.

وفي سياق متصل، افتتح محافظ البحر الأحمر محطة تحلية مياه البحر في مدينة حلايب، لتوفير المياه الصالحة للشرب لأهالي حلايب بصفة مستمرة.

وأوضح «عبدالله» أن القدرة الإنتاجية للمحطة وصلت حاليًا إلى ١٥٠٠ متر مكعب يوميًا من المياه المحلاة، مُضيفًا أنها قابلة للزيادة والتوسعة في المستقبل لتبلغ قدرتها حتى ٥٠٠٠ متر مكعب، مُؤكدًا ضرورة استمرارية جودة المياه المنتجة من المحطة.

افتتاح بيت ثقافة رأس حدربة ومحطة التحلية بمدينة حلايب

افتتاح بيت ثقافة رأس حدربة ومحطة التحلية بمدينة حلايب

افتتاح بيت ثقافة رأس حدربة ومحطة التحلية بمدينة حلايب