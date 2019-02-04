شكرا لقرائتكم خبر عن «شكري» يلتقي وزير اليونان المناوب للشئون الخارجية على هامش «العربي الأوروبي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن سامح شكري وزير الخارجية التقى، الإثنين، «جيورجوس كاتروجالوس» وزير اليونان المناوب للشؤون الخارجية، على هامش الاجتماع الوزاري العربي الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

وذكر «حافظ» في تصريحات صحفية، الإثنين، أن «شكري» أشاد في بداية اللقاء بمستوى تطور العلاقات الثنائية بين البلديّن في مختلف المجالات، معرباً عن تطلع مصر إلى استمرار ذلك الزخم على كافة المستويات، بما في ذلك في إطار الآلية الثلاثية مع دولة قبرص.

في هذا السياق، نوه «شكري» بمخرجات اجتماعات القمة الثلاثية الأخيرة في كريت أكتوبر الماضي، مؤكداً على أهمية البناء على نتائجها خاصة في مجالات السياحة والاستثمار والعمل والطاقة بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين الصديقين.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الوزيرين اتفقا خلال اللقاء على أهمية مواصلة العمل على تنمية وتعزيز الروابط التجارية والاقتصادية بينهما، فضلاً عن تكثيف التشاور إزاء التحديات الإقليمية والدولية، خاصة في مجال مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

من جانبه، أكد المسؤول اليوناني حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون مع مصر في كافة المجالات، وضرورة استمرار التشاور والتنسيق بين مصر واليونان حول القضايا المختلفة، حيث اهتم «كاتروجالوس» بالاستماع للرؤية المصرية حول التطورات الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط.