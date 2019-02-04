"صحة النواب" تناقش قضية المخدرات.. وبرلماني: "كله بياخد حشيش وترامادول"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

انتقد الدكتور مجدي مرشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، تزايد تعاطي الحشيش والبانجو والترامادول، في الشوارع، خاصة بين فئة السائقين لسيارات النقل والأجرة والتوكتوك، والشباب.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، اليوم؛ لمناقشة قضية الإدمان وانتشار تعاطي المخدرات بين الشباب.

وقال "مرشد"، إن المدمنين بعد تعاطي الميدراسيل، والذي يُخلط بالبردقوش ويتسبب في حالات هلوسة شديدة للمتعاطي ينتج عنها مشاكل جسدية، ويدخل المتعاطي في دوامة إدمان كبيرة.

وتابع: "الواد يضرب بانجو ولا ترامادول وتلاقيه بيهلوس في الشارع وبيقول أي حاجة، وفجأة تلاقي حد جنبك يقول حوش القطة اللي جنبك دي، واوعي روح هناك اهو، وكلام كتير من الهلوسة بسبب الإدمان".

وردًا على تعقيب أحد النواب، الذي قال: "مبقاش في حد بيشرب بانجو"، ليرد "مرشد" ضاحكًا: "لا لا بيشربوه عادي، وتقريبًا بقى بـ٣٠ جنيه".

وتابع النائب مجدي مرشد: "ما نراه في الشارع أكبر بكثير مما يتم ترديده، كله بياخد حشيش وترامادول، والبانجو بقا عادي جدًا بين الناس، وبعد 25 يناير الشعب دا بقا رافض الإملاء هتقوله بطل إدمان هيدمن، وبالتالي الأهم الاهتمام بالتعليم، وحل قضية البطالة، ولابد من إنشاء مجلس أعلى لمكافحة الإدمان، تمثل فيه كل الجهات المعنية من تعليم وصحة وداخلية وشباب وغيرها، وخليها حملة زي 100 مليون صحة".