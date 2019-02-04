رئيس "مصر العليا" للكهرباء يزور قطاعي قنا والأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

عقد المهندس سامي أبوردة، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، مساء أمس، بقيادات قطاعي توزيع كهرباء قنا والأقصر؛ لمتابعة معدلات سير العمل والتعرف على آخر التطورات التي تشهدها تنفيذ الخطط بالقطاعين.

وذكر بيان اليوم، أن رئيس الشركة حرص أثناء تواجده بقطاعي الأقصر وقنا على تفقد المخازن والاطلاع على مدى الإمكانيات المتاحة داخل الورش التابعة لكل قطاع، وزيارة لوحة توزيع الشئون التابعة لقطاع كهرباء قنا.

والتقى "أبوردة"، محافظ قنا، اللواء عبد الحميد الهجان وبعض أعضاء مجلس النواب عن المحافظة؛ لبحث المشاكل والعقبات الموجودة بالقطاع، واجتمع بالعاملين للتأكد من وصول خطة العمل وأهداف المرحلة المستقبلية للجميع، وباللجنة النقابية بقنا واستمع لمطالب العاملين وطموحاتهم.

وتوجه بعد نهاية اللقاء لقطاع كهرباء توزيع الأقصر، والتقى العاملين للتوضيح والتأكيد على أهمية الالتزام والجد في العمل على جميع المستويات بالمرحلة المقبلة لرفع شأن الشركة والعاملين، ثم التقى باللجنة النقابية للعاملين بالأقصر.

واختتم رئيس الشركة زيارته لقطاع الأقصر؛ بالمرور على مخازن وورش القطاع؛ للاطلاع على جميع موارد وإمكانيات الشركة لاستغلالها بالشكل الأمثل.