بمشاركة ١٢ فريقًا.. نقيب المحامين يفتتح مسابقة المحاكم الصورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-إسلام ضيف:

افتتح سامح عاشور نقيب المحامين، اليوم الاثنين، مسابقة "مونرو إي برايس" العالمية للمحاكم الصورية، والتي تستضيفها الجامعة البريطانية في مصر.

وقال الدكتور حسن عبدالحميد، عميد كلية القانون بالجامعة البريطانية، إن المسابقة يشارك فيها ١٢ فريقًا، ٧ من مصر و٣ من لبنان وفريقان من فلسطين وتونس.

وأوضح عبدالحميد أن مونرو إي. برايس هي مسابقة دولية تحاكى في إطارها محكمة دولية لحقوق الإنسان، وتأسست عام ٢٠٠٨ ضمن برنامج القانون المقارن في الإعلام التابع لكلية القانون بجامعة أكسفورد بالمملكة المتحدة، وتهدف المسابقة لتحسين المستوى الفني لطلّاب القانون ، وتنمية مهاراتهم القانونية.

ويشارك في حفل الافتتاح الدكتور إسماعيل سليم، مدير مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي (CRCICA)، وماهر ميلاد إسكندر المدير التنفيذي والمؤسس لمكتب أندرسن تاكس أند ليجل للمحاماة.