برلمانية تطالب بحظر هذا النوع من حلوى للأطفال: "تسبب الإدمان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد علي:

حذرت الدكتورة إيناس عبدالحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، من إدمان الأطفال لإحدى منتجات الحلويات، اسمها "فراولة جيلي"، مطالبة بمنع تداولها، باعتبارها تندرج ضمن المواد المخدرة، وتسبب الإدمان للأطفال.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصحة برئاسة الدكتور أحمد العماري، رئيس اللجنة، أثناء مناقشة اللجنة لسياسة الحكومة في الإدمان وإجراءات مكافحة المواد المخدرة، بحضور مسئولي وزارة الصحة، وعلى رأسهم الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية لقطاع الصيدلة بالوزارة.

ودعت النائبة البرلمانية، الفئات المعنية بالرقابة على تداول المواد المخدرة التي تباع في الصيدليات أو يتم تداولها في الشوارع بإعادة التقييم من جديد.

وطالبت الدكتورة إيناس عبدالحليم، بتكثيف العمل لمكافحة الإدمان من جانب الحكومة، وزيادة الرقابة على تداول العقاقير الطبية.