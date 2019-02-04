الداخلية: ضبط 100 قضية تموينية في 48 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع مباحث التموين بمديريات الأمن عدة حملات تموينية مكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

أسفرت جهود الحملات خلال 48 ساعة عن ضبط 100 قضية تموينية، أبرزها ضبط المدير المسئول عن مخزن بالشرابية، لتلاعبه واختراقه نظام تشغيل منظومة الخبز، واستيلائه على أموال الدعم بمبلغ قدره 3 مليون 119 ألف جنيه، وضبط آخر لتلاعبه واستيلائه على أموال الدعم بمبلغ قدره مليون و576 ألف جنيه وفقاً لما ورد بتقرير الفحص المحرر بمعرفة اللجنة الفنية المشكلة من الجهات المعنية، أن المبالغ المستولى عليها تحصل عليها مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعلياً وتحقيق أرباحاً غير مشروعة.

كما ضبطت الحملات مالك مخزن غير مرخص لتجارة السلع الغذائية بالإسكندرية لحيازته وتجميعه كمية من السلع الغذائية قدرها 1273 عبوة "بسكويت" غير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء تواريخ صلاحيتها تمهيداً لطرحها للبيع والتداول وتحقيق أرباح غير مشروعة، وآخر لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع التموينية وعدد من البطاقات التموينية الذكية الخاصة بالمواطنين واستخدام الماكينة الخاصة بالمخبز إدارته للاستيلاء على أموال الدعم المقرر للبطاقة التموينية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارِ استمرار الحملات.