أمن الدقهلية يلبي استغاثة مواطنة بنقلها إلى إحدى المستشفيات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

في استجابة فورية من أجهزة مديرية أمن الدقهلية، لاستغاثة نجلة "فايزة ح. أ." 65 سنة، مقيمة بقرية ميت الكرماء بالدقهلية مساعدتها في نقل والدتها إلى إحدى المستشفيات بالمنصورة لتلقى العلاج، لعدم قدرتها على الحركة وتعاني من الوزن الزائد، قامت أجهزة مديرية أمن الدقهلية بتلبية الاستغاثة.

وتمكنت القوات من نقل السيدة المسنة وتوصيلها رفقة سيارة الإسعاف إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، الامر الذي لاقى استحسان من المواطنين بالمنطقة، والذين أشادوا بالدور الإنساني الذي تقوم به وزارة الداخلية في تقديم الدعم للمواطنين في شتى المجالات.

يأتي ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تحقيق التواصل المجتمعي ومراعاة حقوق الإنسان، وتقديم الدعم للمواطنين في شتى المجالات.