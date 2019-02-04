أخبار مصر | وزير العدل يستقبل السفير السويسري بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير العدل يستقبل السفير السويسري بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل اليوم المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، بمقر وزارة العدل السفير السويسري في القاهرة، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات التي يعقدها سيادته مع السادة سفراء الدول الصديقة لبحث دعم التعاون المتبادل في المجالين القانوني والقضائي مع دول الاتحاد الأوروبي.

وتناول اللقاء بحث أوجه التعاون القضائي بين البلدين في مجالات الانابة القضائية وتنفيذ الأحكام وتبادل الأوراق القضائية، وكيفية التعاون في شان انضمام مصر إلى اتفاقية لاهاي في شأن اختطاف الأطفال، والاستفادة من التجربة السويسرية في هذا الخصوص.

وكما استقبل بالأمس بديوان عام الوزارة السفير "ميهاو وابيندا" سفير بولندا بالقاهرة، وذلك لبحث سبل توطيد علاقات الصداقة بين البلدين لاسيما في الشأن القانوني والقضائي، وقد استعرض الجانبان أوجه التعاون القضائي والاتفاقيات الموقعة بين البلدين وفرص تطويرها في المستقبل خاصة في مجال الإنابات القضائية.